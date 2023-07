RB-Rekordeinkauf Openda: Habe anderen Spielstil als Nkunku

Bruneck.

RB Leipzigs Neuzugang Loïs Openda hat im Trainingslager in Bruneck versichert, dass er keinen Druck verspüre, nicht nur der teuerste Transfer in der Geschichte des Clubs zu sein, sondern auch als Nachfolger von Christopher Nkunku. "Ich bin entspannt", sagte der 23 Jahre junge Belgier am Mittwoch und erklärte, dass er seinen Vorgänger zwar als Topspieler schätze, aber: "Ich habe meinen eigenen Stil und bin hier, um meinen Fußball zu spielen."