RB-Torhüter Gulacsi: Bayern ist immer noch Bayern

Zweimal siegte RB Leipzig zuletzt beim FC Bayern München. Für RB-Torhüter Peter Gulacsi ist das aber kein Grund, selbstzufrieden an die Isar zu reisen.

Leipzig.

Die Unruhen beim FC Bayern München spielen bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig in der Vorbereitung auf das Top-Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Allianz-Arena keine Rolle. "Wir fokussieren uns auf unsere Leistung, die in den beiden vergangenen Auswärtsspielen in München sehr gut war. Auch wenn die Situation bei Bayern gerade nicht so einfach ist, es ist trotzdem Bayern München zu Hause. Da kann man nicht hinfahren und glauben, alles geht von selbst", sagte Torhüter Peter Gulacsi am Dienstag nach dem öffentlichen Training der Leipziger.