RB-Trainer Werner: Schlauer nach dem Spiel gegen Bergamo

Trainer Werner von RB Leipzig ist mit den Abläufen des Trainingslagers zufrieden. Besonders die Neuzugänge geben Anlass zur Hoffnung.

Donaueschingen. Trainer Ole Werner von Fußball-Bundesligist RB Leipzig gibt sich knapp drei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel noch vorsichtig. Zwar habe seine Mannschaft im Trainingslager in Donaueschingen intensiv gearbeitet, "aber die eigentlichen Bewährungsproben kommen noch", sagte Werner auch im Hinblick auf das kommende Testspiel gegen Atalanta Bergamo am Samstag in der Red Bull-Arena (15.00 Uhr). "Nach dem Spiel gegen Bergamo werden wir da noch etwas schlauer sein."

Im Trainingslager hatte Werner besonders Wert auf Gegenpressing, Umschaltverhalten und Ballbesitz gelegt. Ebenso wurde das Anlaufverhalten in der Defensive weiter gefestigt. Denn trotz des 7:0-Erfolgs gegen den FC Toulouse kamen die Franzosen selbst auch zu teilweise einfachen Chancen.

Neuzugänge mit "unfassbarer Qualität"

Verstärkt freute sich der Trainer über die Neuzugänge, die Werner als "Gewinn" bezeichnete: "Sie machen einen sehr, sehr guten Eindruck, haben schon Anschluss gefunden und wissen, wie unsere Abläufe funktionieren. Taktisch sind sie weit und bringen unfassbare Qualität mit. Ich glaube, wir haben die Spielertypen gefunden, die wir gesucht haben. Sie werden unsere Mannschaft stärker machen."

Allerdings müsse die Mannschaft sich finden und innerhalb des Teams Verantwortung zeigen. Bisher habe Werner in den wenigen Wochen der Vorbereitung gutes Miteinander gesehen, von dem er hofft, dass sie auch in schlechteren Zeiten greift: "Wichtig wird sein, wie die Gruppe reagiert, wenn es mal nicht so läuft. Auch das gehört zur Entwicklung dazu." (dpa)