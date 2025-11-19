Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Leipzigs El Chadaille Bitshiabu fällt mit einer Muskelverletzung lange aus.
Leipzigs El Chadaille Bitshiabu fällt mit einer Muskelverletzung lange aus. Bild: Tom Weller/dpa
Leipzigs El Chadaille Bitshiabu fällt mit einer Muskelverletzung lange aus.
Leipzigs El Chadaille Bitshiabu fällt mit einer Muskelverletzung lange aus. Bild: Tom Weller/dpa
Sachsen
RB-Verteidiger Bitshiabu fällt länger aus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst im letzten Spiel vor der Länderspiel-Pause stand der Franzose wieder einmal in der Startelf. Nun zwingt ihn eine Muskelverletzung zu einer längeren Pause.

Leipzig.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss voraussichtlich mehrere Wochen auf Abwehrspieler El Chadaille Bitshiabu verzichten. Nach Club-Angaben zog sich der Franzose eine Verletzung im rechten Oberschenkel zu. Eingehende Untersuchungen ergaben, dass es sich dabei um eine Muskelverletzung handelt.

Bitshiabu hatte wegen der Beschwerden seine Reise zur französischen U20-Nationalmannschaft frühzeitig abgebrochen. Er hatte vor der Länderspielpause bei der 1:3-Niederlage in Hoffenheim erstmals wieder für seinen verletzten Landsmann Castello Lukeba in der Startelf gestanden. Der talentierte Verteidiger, der 2023 von Paris Saint Germain nach Leipzig gekommen war, liebäugelt mit einer Ausleihe im Winter, um mehr Spielpraxis zu bekommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
2 min.
Vor "Unbeliebtico": Werner freut sich auf attraktives Spiel
RB Leipzig-Trainer Ole Werner freut sich auf das Duell bei der TSG Hoffenheim.
Von den Fußball-Traditionalisten werden die TSG Hoffenheim und RB Leipzig abgelehnt. In dieser Saison zeigen beide Teams aber mit den besten Fußball. Auch am Samstag?
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
09:00 Uhr
1 min.
Erneut Einbruch in Meerane: Täter brechen Spielautomaten im Dönerwelt-Imbiss auf
Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in Meerane.
Die Beute beläuft sich auf Bargeld im vierstelligen Euro-Bereich. Der Tatort befindet sich in der Nähe der Innenstadt. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
08.11.2025
1 min.
Werner freut sich auf "erfrischenden Offensivfußball"
RB Leipzig-Trainer Ole Werner freut sich auf das Duell bei der TSG Hoffenheim. (Archivbild)
Bei der TSG Hoffenheim erwartet Coach Werner von RB Leipzig ein attraktives Spiel mit offenem Visier. Ein Stammverteidiger könnte ausfallen.
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
Mehr Artikel