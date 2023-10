Rechte besetzen geplante Flüchtlingsunterkunft in Dresden - Spezialeinheiten im Einsatz

Zwei Männer befinden sich seit Stunden auf dem Dach der Unterkunft, die am Montag erstmals öffnen soll.

Dresden. In Dresden gibt es zur Stunde einen größeren Polizeieinsatz, nachdem mehrere Personen aus dem rechten Spektrum eine geplante Flüchtlingsunterkunft besetzt haben. Laut Polizei war am Nachmittag eine größere Gruppe auf das Dach des Gebäudes gestiegen und hat dort ein Plakat entrollt, das sich gegen Flüchtlinge richtet.

Als die Polizei vor Ort eintraf, war ein Großteil der Personen bereits geflohen. Zwei Männer sind aber bis zur Stunde weiterhin auf dem Dach. Ein 27-Jähriger wurde auf dem Gelände der Unterkunft festgenommen - es bestehe der Verdacht, dass er im Zusammenhang mit der Tat steht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet. Die Ermittlungen hat der Staatsschutz übernommen.

Die beiden Männer auf dem Dach weigern sich bislang trotz mehrfacher Ansprache durch die Polizei, dieses zu verlassen. Inzwischen sind auch Spezialeinsatzkräfte hinzugekommen. Wie Sächsische.de berichtet, sei die Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamtes angefordert worden. Auch das SEK sei vor Ort.

Vor dem geplanten Heim, das am Montag öffnen soll, hat sich inzwischen auch eine Gruppe von augenscheinlich rechten Demonstranten gebildet, offenbar in Solidarität mit den Besetzern. Zuvor war die Polizei in Dresden bereits wegen einer Demonstration der "Querdenker"-Szene im Einsatz. Hunderte Menschen hatten sich zum Gegenprotest versammelt. (luka)