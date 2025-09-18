Red Bull: Jürgen Klopp bekommt neuen Kollegen

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ab dem 1. Oktober ist Florian Scholz fürs Kommerzielle im Fußballreich von Red Bull zuständig.
Ab dem 1. Oktober ist Florian Scholz fürs Kommerzielle im Fußballreich von Red Bull zuständig.
Ab dem 1. Oktober ist Florian Scholz fürs Kommerzielle im Fußballreich von Red Bull zuständig.
Ab dem 1. Oktober ist Florian Scholz fürs Kommerzielle im Fußballreich von Red Bull zuständig.
Das österreichische Unternehmen verstärkt seine Führungsabteilung im Fußball. Ein ehemaliger RB-Leipzig-Funktionär übernimmt den Posten und ist ausschließlich fürs Kommerzielle zuständig.

Fuschl am See.

Jürgen Klopp bekommt als weltweiter Fußballchef von Red Bull ab dem 1. Oktober einen "Global Head of Soccer Commercial" an die Seite. Der ehemalige RB-Leipzig-Funktionär Florian Scholz wird diesen Posten übernehmen. "Diese neu geschaffene Position konzentriert sich eindeutig auf alle kommerziellen Aspekte unseres globalen Fußballportfolios", teilte Unternehmens-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff den Clubs von Red Bull mit.

Dabei sind die Aufgaben klar verteilt: Klopp kümmert sich um die sportlichen Themen und wird dabei auch noch von Ex-Nationalspieler Mario Gomez als Technischer Direktor und Zsolt Löw als Head of Soccer Development unterstützt, Scholz um die kommerziellen und finanziellen. 

Scholz einst Journalist, dann bei RB Leipzig 

"Wir hatten sehr positive und vielversprechende Gespräche", sagte Klopp, der seit Anfang dieses Jahr den Posten innehat. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die Tatsache, dass wir jetzt gemeinsam und ganzheitlich unser Red Bull Soccer Portfolio weiterentwickeln."

Scholz, 46 Jahre alt und ehemaliger Journalist, begann im Sommer 2015 als Mediendirektor beim damaligen Zweitligisten RB Leipzig. Zuletzt war er seit Sommer 2020 bis Ende März 2023 als kaufmännischer Leiter für RBL im Einsatz. Er soll nun die Geschäftsführer der Red-Bull-Vereine in allen Bereichen der Strategie, Partnerschaften und Geschäftsentwicklung unterstützen und direkt an Mintzlaff berichten. 

Neben RB Leipzig gehören die New York Red Bulls in den USA, RB Bragatino in Brasilien und RB Omiya Ardija in Japan zu den RB-Clubs weltweit. Bei Red Bull Salzburg ist das Unternehmen Hauptsponsor. Zudem hat Red Bull eine Minderheitsbeteiligung bei Leeds United und dem französischen Aufsteiger FC Paris. (dpa)

