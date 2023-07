Regen dämmt Waldbrandgefahr in Sachsen ein

Pirna.

Dank der flächendeckenden Niederschläge in den vergangenen Tagen ist die Waldbrandgefahr in Sachsen deutlich gesunken. Laut einer Übersicht des Staatsbetriebes Sachsenforst vom Samstag gelten für den Freistaat nur noch die beiden niedrigsten Gefahrenstufen. Anfang der Woche galt in Teilen des Landkreises Nordsachsen noch die höchste Warnstufe, in anderen Regionen die zweithöchste.