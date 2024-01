Regen und nachlassender Wind in Sachsen

Dresden.

Ab Donnerstagmittag können sich die Menschen in Sachsen auf nachlassenden Wind einstellen. Am Morgen sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im Bergland noch Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometer möglich - vereinzelt auch Schauer. Im Bergland sind Schneeschauer möglich. Die Temperaturen steigen auf maximal acht Grad. In der Nacht zum Freitag weht dann nur noch ein schwacher Wind in Sachsen. Es kühlt bis auf zwei Grad ab. Dabei kann es zeitweise regnen. (dpa)