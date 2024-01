Regenwetter in Sachsen: Sturmböen auf dem Fichtelberg

Dresden.

Auf regnerisches Wetter müssen sich die Menschen in Sachsen am Mittwoch einstellen. Bei vielen Wolken klettern die Temperaturen auf bis zu zwölf, im Bergland bis zu zehn Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit. Es weht ein teils frischer Wind, auf dem Fichtelberg ist mit schweren Sturmböen zu rechnen.