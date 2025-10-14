Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachsens Regierung erarbeitet eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. (Archivbild)
Sachsens Regierung erarbeitet eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsens Regierung erarbeitet eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. (Archivbild)
Sachsens Regierung erarbeitet eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Regierung erarbeitet Strategie zum Klimawandel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Klimawandel macht sich auch in Sachsen bemerkbar. Eine Strategie soll her, wie damit umgegangen werden soll.

Dresden.

Die sächsische Regierung erarbeitet eine Strategie zur Anpassung des Freistaates an die Folgen des Klimawandels. Damit solle Vorsorge getroffen werden, statt später Schäden beseitigen zu müssen, teilte Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) mit. Das Kabinett hat einen Grundsatzbeschluss zur Erarbeitung der Strategie gefasst. Bis Ende nächsten Jahres solle ein Maßnahmenkatalog vorliegen.

Dafür sollen für 16 Bereiche wie etwa Landwirtschaft, Bevölkerungsschutz Städtebau, Wald und Forst, Wasser oder auch Tourismus sogenannte Klimarisikoanalysen erstellt werden. Darauf aufbauend werden Maßnahmen abgeleitet, die der Freistaat sowie seine Behörden ergreifen können. Am 28. Oktober ist als Auftakt ein "Fachtag Klimaanpasusng für sächsische Landkreise und Gemeinden" geplant.

Alle Bundesländer sind laut Klimaanpassungsgesetz verpflichtet, bis spätestens Januar 2027 eine Vorsorgestrategie samt Maßnahmenkatalog zu erstellen. Auch die Kommunen sollen entsprechende Konzepte erarbeiten.

Laut Ministerium ist Sachsen in zunehmendem Maße vom Klimawandel betroffen. Neben der Erwärmung mache sich dies vor allem durch längere Trockenphasen bemerkbar, die sich mit häufigeren Starkniederschlägen abwechseln. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
2 min.
Sachsen fördert Klimawandel-Modellprojekte in Kommunen
Bis zu 250.000 Euro Förderung können sich Kommunen in Sachsen für Modellprojekte zur Anpassung an den Klimawandel sichern. (Archivbild)
Wie können neue Parks und Wasserflächen das Stadtklima retten? Kommunen haben die Chance auf Landes-Förderung – und Bürger profitieren direkt von den Modellprojekten.
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
16.10.2025
2 min.
Pflegedienst an der Natur: Parkseminar in Wechselburg
Beim sächsischen Parkseminar soll am Wochenende der Schlosspark von Wechselburg gepflegt werden.
Der Schlosspark von Wechselburg ist an einem Programm zur Anpassung an den Klimawandel beteiligt. Auch beim dritten sächsischen Parkseminar soll ein Stück Zukunft gepflanzt werden.
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
Mehr Artikel