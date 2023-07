Regionalförderung: Dulig begrüßt Rücknahme der Kürzung

Dresden.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig hat die vom Bundeswirtschaftsministerium geplante Rücknahme der zuvor beabsichtigten Kürzung bei den regionalen Wirtschaftsförderungen begrüßt. "Die regionale Wirtschaftsförderung ist das wichtigste Instrument der regionalen Strukturpolitik in Deutschland", sagte der SPD-Politiker am Montag in Dresden. Am Montag sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, man sei sich der hohen Bedeutung der regionalen Wirtschaftsförderung bewusst. Laut Bericht will das Ministerium Gelder umschichten, damit es zu keiner Kürzung kommt.