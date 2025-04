Regionalliga-Reform: Ost-Clubs setzen auf Neuendorf

Alle Meister sollen aufsteigen. Das fordern die Nordost-Regionalligisten. In Frankfurt gibt es ein womöglich wegweisendes Treffen mit der DFB-Spitze.

Frankfurt.

Die Clubs der Regionalliga Nordost setzen in ihrer Initiative "Aufstiegsreform" große Hoffnungen in das Treffen mit der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes. "Wir haben klare Erwartungen und möchten, dass sich der DFB-Präsident Bernd Neuendorf unseren Vorschlägen anschließt und wir zu einer gemeinsamen Lösung kommen, auch wenn wir wissen, dass es schwer werden wird", sagte der Sprecher der Ost-Initiative, Tommy Haeder vom Chemnitzer FC. Das Treffen findet am Donnerstag in Frankfurt statt.