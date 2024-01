Regnerischer Jahresanfang in Sachsen

Leipzig.

Die ersten Tage des neuen Jahres werden in Sachsen nach einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) grau, regnerisch und windig. Für Dienstag bis Donnerstag sagen die Meteorologen immer wieder Regenfälle voraus. Die Höchstwerte bewegen sich dabei am Dienstag zwischen sieben und neun Grad. Selbst in den Bergen seien Plusgrade zu erwarten, teilte der DWD am Montag mit. Am Mittwoch soll es mit zehn bis zwölf Grad im Tiefland beziehungsweise fünf bis zehn Grad im Bergland noch etwas milder werden. Dazu gibt es viele Wolken und Wind, in den oberen Lagen sind auch Sturmböen möglich. (dpa)