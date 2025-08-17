Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dem Stadtfest in Zwickau setzt ein Unbekannter eine reizgasähnliche Substanz frei – mehrere Besucher werden verletzt. (Symbolbild)
Auf dem Stadtfest in Zwickau setzt ein Unbekannter eine reizgasähnliche Substanz frei – mehrere Besucher werden verletzt. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Auf dem Stadtfest in Zwickau setzt ein Unbekannter eine reizgasähnliche Substanz frei – mehrere Besucher werden verletzt. (Symbolbild)
Auf dem Stadtfest in Zwickau setzt ein Unbekannter eine reizgasähnliche Substanz frei – mehrere Besucher werden verletzt. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Reizgas-ähnliche Substanz auf Stadtfest versprüht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Vorfall auf dem Stadtfest in Zwickau setzen Unbekannte eine Substanz frei. Mehrere Besucher müssen medizinisch behandelt werden.

Zwickau.

Auf dem Stadtfest in Zwickau ist am Samstagabend eine reizgasähnliche Substanz versprüht worden. Mehrere Besucher erlitten Polizeiangaben zufolge Schleimhautreizungen und mussten ambulant behandelt werden.

Ein bislang Unbekannter setzte das Gas gegen 21.30 Uhr vor einer Bühne auf dem Kornmarkt frei. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:39 Uhr
2 min.
Wegen Umbau: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.
Mike Baldauf
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
10:34 Uhr
2 min.
Israels Armee will rund 50.000 Reservisten einberufen
Zeltlager in der Stadt Gaza. (Archivbild)
Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder auf die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen hin. Dennoch schreitet Israel mit Plänen zur Einnahme der Stadt Gaza weiter voran.
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
10:43 Uhr
1 min.
Stadtfest Zwickau: Offenbar Reizgas vor Kornmarktbühne freigesetzt
Party auf dem Kornmarkt am Freitag. Am Sonnabend gab es dort einen Vorfall, bei dem möglicherweise Reizgas freigesetzt wurde.
Die Sanitäter mussten 23 Personen wegen Reizungen der Schleimhäute behandeln.
Michael Stellner
11.08.2025
2 min.
Elf Verletzte nach Feldbrand in Kreischa
Die Feuerwehr löschte die Flammen. (Symbolbild)
Südlich von Dresden geht ein Auto in Flammen auf. Das Feuer greift auf ein Feld über. Sechs Jugendliche sollen zuvor mit dem Wagen über das Feld gefahren sein. Was ist bislang bekannt?
Mehr Artikel