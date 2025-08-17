Reizgas-ähnliche Substanz auf Stadtfest versprüht

Bei einem Vorfall auf dem Stadtfest in Zwickau setzen Unbekannte eine Substanz frei. Mehrere Besucher müssen medizinisch behandelt werden.

Zwickau. Auf dem Stadtfest in Zwickau ist am Samstagabend eine reizgasähnliche Substanz versprüht worden. Mehrere Besucher erlitten Polizeiangaben zufolge Schleimhautreizungen und mussten ambulant behandelt werden.

Ein bislang Unbekannter setzte das Gas gegen 21.30 Uhr vor einer Bühne auf dem Kornmarkt frei. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. (dpa)