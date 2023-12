Reizgas im Regionalzug: Großeinsatz

Leipzig.

Weil in einer Regionalbahn in Leipzig am Donnerstagabend Reizgas versprüht worden ist, haben mehrere Passagiere Atemnot erlitten. Der Vorfall zog einen Großeinsatz nach sich. Sechs Personen wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Leipzig mitteilte. Der Zug war wegen des Vorfalls im Stadtteil Möckern stehen geblieben, hieß es. Die Fahrgäste seien schließlich mit einem Ersatzzug weitergefahren.