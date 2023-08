Rekordbeteiligung am Design-Wettbewerb des Freistaates

Dresden.

Zum Sächsischen Staatspreis für Design sind in diesem Jahr so viele Bewerbungen eingegangen wie noch nie. Das Wirtschaftsministerium sprach am Donnerstag von einer Rekordbeteiligung. Die Jury habe aus den fast 260 Einsendungen 36 Produkte und Ideen nominiert. Die Bandbreite sei "riesig" und zeige, "dass Design weit über den ästhetischen Aspekt hinausgeht und zum gesellschaftlichen und unternehmerischen Fortschritt beiträgt", sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) laut der Mitteilung.