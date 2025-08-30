Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Ostsachsen hat eine Rentnerin mehr als 100.000 an Betrüger verloren (Symbolbild).
In Ostsachsen hat eine Rentnerin mehr als 100.000 an Betrüger verloren (Symbolbild). Bild: Roland Weihrauch/dpa
In Ostsachsen hat eine Rentnerin mehr als 100.000 an Betrüger verloren (Symbolbild).
In Ostsachsen hat eine Rentnerin mehr als 100.000 an Betrüger verloren (Symbolbild). Bild: Roland Weihrauch/dpa
Sachsen
Rentnerin verliert mehr als 100.000 Euro an Betrüger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einer perfiden Masche wird eine betagte Frau in Ostsachsen um Ersparnisse gebracht. Sie übergibt falschen Polizisten einen sechsstelligen Betrag. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Lauta.

Eine 89 Jahre alte Frau ist in Lauta (Landkreis Bautzen) Opfer eines perfiden Betruges geworden. Sie übergab einer vermeintlichen Polizistin mehr als 100.000 Euro. Nach Angaben der Görlitzer Polizeidirektion hatte die Rentnerin am Freitag einen Anruf erhalten, bei der ein Mann sie über einen angeblich bevorstehenden Überfall informierte. 

Der vermeintliche Polizist habe sie durch eine geschickte Gesprächsführung überredet, Bargeld zur sicheren Verwahrung an eine Kollegin zu übergeben, hieß es. Darauf händigte die Seniorin ihr einen sechsstelligen Betrag aus. Die falsche Polizistin hatte bereits vor der Wohnung gewartet. 

Genaue Angaben zu der gestohlenen Geldsumme wollte die Polizei nicht machen. Sie warnte Bürger eindringlich vor dieser Betrugsmasche. "Seien Sie wachsam! Lassen Sie sich nicht auf das geschilderte Szenario ein! Die Täter nutzen den Schockmoment aus und haben zahlreiche Erklärungen und Tricks auf Lager, um Sie in ihre Geschichte hineinzuziehen", hieß es. Betroffene sollten das Gespräch beenden und Angehörige sowie die Polizei informieren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:50 Uhr
1 min.
Frau verliert 100.000 Euro durch Online-Betrug
Durch einen Online-Betrug hat eine Frau viel Geld verloren. (Symbolbild)
Verlockende Börsengewinne, leere Versprechen und ein drastischer Verlust: Wie eine Frau 100.000 Euro an Online-Betrüger verlor – und was die Polizei jetzt rät.
28.08.2025
2 min.
Polizei kontrolliert wegen Drogen und Alkohol am Steuer
Die Polizei hat in Ostsachsen auf Drogen und Alkohol im Straßenverkehr kontrolliert.
Drogenerkennung im Straßenverkehr ist ein wichtiges Thema für die Polizei. In Ostsachsen wurden Beamte bei zwei Großkontrollen fortgebildet. Es gab einige Verstöße.
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel