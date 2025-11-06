Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Servicetechniker der Firma Mechanik Busch in Freiberg repariert eine Kreissäge. Auch dafür kann der Reparaturbonus eingesetzt werden. Viele Kunden hatten bereits gefragt, wann es den staatlichen Zuschuss wieder gibt. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Ein Servicetechniker der Firma Mechanik Busch in Freiberg repariert eine Kreissäge. Auch dafür kann der Reparaturbonus eingesetzt werden. Viele Kunden hatten bereits gefragt, wann es den staatlichen Zuschuss wieder gibt. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Sachsen
Reparaturbonus in Sachsen: Jetzt gibt es wieder Geld vom Staat
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Reparieren statt Wegwerfen: Dafür gab es in Sachsen schon einmal Geld. Jetzt wird dieser staatliche Zuschuss erneut gewährt. Anträge für den Bonus können schon bald wieder gestellt werden.

Dresden.

Das spart Geld und Ressourcen, schont die Umwelt, stärkt das regionale Handwerk. Eine gute Idee, fand das sächsische Umweltministerium. Verbraucher konnten daher ab November 2023 im Freistaat einen staatlichen Zuschuss erhalten, wenn sie ihre defekten Geräte instand setzen ließen. Bis zu 200 Euro pro Reparatur waren drin - und die Sachsen nutzten das rege.

Mehr als 24.500 Geräte repariert

Zwischen November 2023 und Dezember 2024 landeten so mehr als 24.500 Geräte im Freistaat nicht im Müll, sondern wurden repariert. Doch dann das Aus: Im Entwurf für den Landeshaushalt 2025/2026 der neuen Minderheitsregierung war für den Reparaturbonus kein Geld mehr vorgesehen.

Jetzt kommt der Bonus aber zurück - weil sich die sächsischen Handwerkskammern für einen Fortbestand dieses Förderprogramms starkgemacht hatten. Weil die Linksfraktion und die Grünen der Minderheitsregierung doch noch Mittel für den Bonus abgetrotzt haben.

So können die Anträge in Sachsen gestellt werden

Jetzt startet der Freistaat Sachsen den Reparaturbonus neu. Ab dem 10. November können Bürgerinnen und Bürger wieder Anträge auf Förderung für die Reparatur defekter Elektro- und Elektronikgeräte stellen. Die Antragstellung erfolgt digital über die Sächsische Aufbaubank (SAB). Den Link dafür finden Sie hier.

Vier Millionen Euro stehen in Sachsen zur Verfügung

„Für den Reparaturbonus stehen insgesamt rund vier Millionen Euro aus dem Klimafonds Sachsen zur Verfügung“, erklärt Wirtschaftsminister Dirk Panter. „Wir reagieren damit nicht nur auf die große Nachfrage aus der Bevölkerung, sondern stärken zugleich das sächsische Handwerk. Jede geförderte Reparatur verlängert die Lebensdauer von Geräten, schont Ressourcen und trägt aktiv zum Umwelt- und Klimaschutz im Freistaat bei.“

Das sind die Voraussetzungen für den Zuschuss

Erhalten können den staatlichen Zuschuss laut Wirtschaftsministerium Personen mit Hauptwohnsitz im Freistaat Sachsen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Gefördert wird die Reparatur von defekten und privat genutzten Elektro- und Elektronikgeräten, um die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen. Eine Übersicht über die förderfähigen Elektro- und Elektronikgeräte gibt es auf der Webseite der SAB. Die Förderhöhe beträgt 50 Prozent der Reparaturkosten, maximal 200 Euro pro Reparatur. Förderfähig sind bis zu zwei Reparaturen pro Antragsteller und Kalenderjahr. Der Mindestrechnungsbetrag inklusive Umsatzsteuer wurde nun aber von 75 auf 115 Euro angehoben. „Um die Wirtschaftlichkeit des Programms zu verbessern“, so die Begründung. Die geförderte Reparatur muss zudem durch ein für das Programm zugelassenes Fachunternehmen erfolgt sein. Anerkannt werden Reparaturen seit dem 2. Oktober 2025.

570 Betreibe machen in Sachsen mit

Derzeit beteiligen sich in Sachsen laut Wirtschaftsministerium rund 570 Reparaturbetriebe am Programm. Eine Übersicht über die Betriebe ist auf der Webseite der SAB zu finden. (juerg)

