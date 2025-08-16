Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wer wie hier auf dem Foto ein Ceranfeld reparieren ließ, bekam dafür in Sachsen bis vor Kurzem noch auf Antrag einen staatlichen Zuschuss. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Wer wie hier auf dem Foto ein Ceranfeld reparieren ließ, bekam dafür in Sachsen bis vor Kurzem noch auf Antrag einen staatlichen Zuschuss. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Reparaturbonus in Sachsen: Wann gibt’s endlich wieder Geld?
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer ein kaputtes Gerät reparieren ließ, bekam in Sachsen dafür 2023 und 2024 einen staatlichen Zuschuss. Tausende Sachsen freuten sich über dieses Geld. Eine Wiederauflage lässt aber schon seit Monaten auf sich warten. Woran hakt‘s?

Dresden.

Reparieren statt wegwerfen: Das spart Geld und Ressourcen, schont die Umwelt, stärkt das regionale Handwerk. Eine gute Idee, fand das sächsische Umweltministerium. Verbraucher konnten daher ab November 2023 im Freistaat einen staatlichen Zuschuss erhalten, wenn sie ihre defekten Geräte instand setzen ließen. Bis zu 200 Euro pro Reparatur waren drin - und die Sachsen nutzten das rege.

Mehr als 24.500 Geräte repariert

Zwischen November 2023 und Dezember 2024 landeten so mehr als 24.500 Geräte im Freistaat nicht im Müll, sondern wurden repariert. Laut Staatsregierung konnten dadurch 256 Tonnen Elektroschrott und rund 2200 Tonnen Kohlendioxidausstoß vermieden werden. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Minderheitsregierung Wiederauflage abgetrotzt

Doch dann das Aus: Im Entwurf für den Landeshaushalt 2025/2026 der neuen Minderheitsregierung war für den Reparaturbonus kein Geld mehr vorgesehen. Die sächsischen Handwerkskammern machten sich daraufhin für einen Fortbestand dieses Förderprogramms stark - trotz vielfacher Kritik vor allem an der Art und Weise, wie der Zuschuss bei der Sächsischen Aufbaubank hatte beantragt werden müssen. Es kam zu Nachverhandlungen - und am Ende trotzten die Linksfraktion und die Grünen der Minderheitsregierung doch noch Mittel für den Bonus ab. Seit Ende Juni ist das Geld dafür nun durch einen Änderungsantrag im beschlossenen Haushalt verankert.

Termin für Wiederaufnahme offen

Dennoch liegt der Reparaturbonus vorerst weiter auf Eis. Ab wann Verbraucher in Sachsen wieder einen Zuschuss für ihre Reparaturen beantragen können, ist nach wie vor offen. „Aufgrund der aktuell noch laufenden Prozesse kann die Möglichkeit der Nutzung des Reparaturbonus‘ noch in diesem Jahr derzeit nicht sichergestellt und garantiert werden“, erklärte dazu kürzlich das SPD-geführte Wirtschaftsministerium auf eine Anfrage der Linksfraktion.

Linke mahnt Tempo an

Die Linke macht nun öffentlich Druck. „Die Landesregierung hat den klaren Auftrag: Geld bereitzustellen - jetzt, nicht irgendwann“, sagte Linke-Politiker Stefan Hartmann der „Freien Presse“. „Das Programm ist nicht neu, es muss lediglich wieder aktiviert werden. Wer die Auszahlung eines beschlossenen Programms verzögert, stellt sich gegen Umwelt- und Verbraucherschutz, gegen das Handwerk vor Ort und die Menschen, die dringend auf diesen Zuschuss warten.“

Das sind die Hürden

Das Wirtschaftsministerium weist hingegen den Vorwurf, die Wiederaufnahme zu verzögern, zurück. „Der Reparaturbonus bisher war ausschließlich als Modellprojekt angelegt und kann in der bisherigen Ausgestaltung rechtlich nicht einfach fortgeführt werden“, so eine Ministeriumssprecherin gegenüber der „Freien Presse“. Für die Wiederaufnahme müsse zunächst erst einmal geprüft werden, ob dieses Förderprogramm die Voraussetzungen erfülle, die insbesondere die Sächsische Haushaltsordnung vorgebe. Außerdem stehe das Geld für den Reparaturbonus nicht unmittelbar zur Verfügung, sondern sei „als Zuweisung an den Klimafonds im Haushalt eingestellt“. Die Konsequenz? „Die Freigabe der Mittel aus dem Klimafonds erfordert zunächst einen Beschluss des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages“, so die Sprecherin. Der tagt das nächste Mal voraussichtlich am 27. August. Das Wirtschaftsministerium baut schon mal vor: „Für den Fall, dass in diesem Jahr keine Mittel abfließen sollten, bleiben diese im Klimafonds für den Reparaturbonus gebunden und können auf das folgende Jahr 2026 übertragen werden“, so die Sprecherin. (juerg)

