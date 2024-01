Reparaturbonus stößt in Sachsen auf gute Resonanz

Dresden.

Wegwerfgesellschaft adé: In Sachsen ist die Resonanz auf den sogenannten Reparaturbonus groß - die finanzielle Hilfe für Verbraucher bei der Instandsetzung von Fernsehern, Radios und anderen Geräten. Seit Beginn der Förderung im November 2023 seien bereits 1683 Anträge bewilligt und rund 174.000 Euro ausgezahlt worden, sagte Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) am Donnerstag beim Besuch einer Reparaturwerkstatt in Dresden. Im Schnitt gebe es jede Woche 250 Anträge. Die meisten beträfen Fernseher, Waschmaschinen, Mobiltelefone und Geschirrspüler.