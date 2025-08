Restaurierter DDR-Prestigezug rollt vorerst doch noch nicht

Beim Tag der offenen Tür im Werk in Halberstadt herrschte im Juni noch Optimismus. Jetzt sind neue technische Probleme zutage getreten. Der historische Schnellzug muss noch weitere Hürden nehmen.

Halberstadt.

Probleme an der Elektrik und der Bremsanlage sorgen dafür, dass der DDR-Schnellzug SVT Görlitz doch nicht so bald wieder rollt wie erhofft. Sämtliche geplanten Fahrten für das Jahr 2025 seien abgesagt, teilte die gemeinnützige SVT Görlitz gGmbH bei Facebook mit. Der "Leipziger Volkszeitung" (Freitag-Ausgabe) sagte Geschäftsführer Mario Lieb: "Bei einem Zug, der so lange stand, muss man eben auf Überraschungen gefasst sein." Das Problem habe sich erst gezeigt, nachdem jetzt die Inbetriebnahme des Zuges in Angriff genommen wurde.