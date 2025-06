Restaurierter DDR-Prestigezug soll bald wieder rollen

Bislang ist der historische Schnellzug nicht betriebsfähig und technisch abgenommen. Interessierte brauchen noch etwas Geduld, bis sie Fahrten buchen können. Ein Blick ins Innere war nun möglich.

Halberstadt.

Nach jahrelangen Restaurierungsarbeiten könnte der DDR-Schnellzug SVT Görlitz bald wieder rollen. "Im September sind die ersten Fahrten mit Publikum angesetzt", sagte ein Sprecher der gemeinnützigen SVT Görlitz gGmbH. Die Bahn-Enthusiasten hatten Fördermittel und Spenden gesammelt und in die Restaurierung viel Eigenleistung eingebracht. In den kommenden beiden Monaten stehen noch Probe- und Schulungsfahrten an, außerdem Restarbeiten und die technische Abnahme, wie es weiter hieß.