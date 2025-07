Restlöscharbeiten in der Dresdner Heide laufen

Im Norden erhebt sich am Abend eine große Rauchsäule aus der Dresdner Heide. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot aus. Das Feuer ist schnell unter Kontrolle.

Dresden. In der Dresdner Heide hat die Feuerwehr am Morgen die Löscharbeiten bei einem Waldbrand wieder aufgenommen. Das Feuer sei bereits am späten Abend unter Kontrolle gewesen, jetzt müssten aber noch letzte Glutnester gelöscht werden, sagte ein Sprecher der Dresdner Feuerwehr. Insgesamt sei ein Gebiet auf einer Fläche von 8.000 Quadratmetern betroffen.

Am Morgen waren nach Feuerwehrangaben noch 26 Einsatzkräfte vor Ort, am Montagabend war die Feuerwehr mit 110 Kräften ausgerückt. Die Rauchsäule war hoch über der Stadt zu sehen gewesen. Der Brand war im Norden von Dresden, in der sogenannten "Jungen Heide" ausgebrochen. Ein Rettungshubschrauber, der zu einem anderen Einsatz unterwegs war, hatte das Feuer gemeldet. (dpa)