Rettung dank Organspende: Roland Kaiser ist jetzt WM-Botschafter in Dresden

Weltweit warten abertausende Menschen auf ein Spenderorgan – und die Chance auf ein zweites Leben. Viele, denen so das Leben gerettet wurde, nehmen als Sportler bei den „World Transplant Games“ teil. Nun kommt diese außergewöhnliche Weltmeisterschaft nach Sachsen.

Dresden. Wie wichtig Gesundheit ist und wie schnell sie weg sein kann, das weiß Schlager-Star Roland Kaiser (72, „Santa Maria“, „Dich zu lieben“) aus eigener Erfahrung. Im Jahr 2000 wurde bei ihm die chronische Lungenkrankheit COPD diagnostiziert. Das Lungenvolumen des Sängers nahm ab. Dennoch stand er weiter tapfer auf der Bühne, wollte seinen Zustand nicht öffentlich machen.

„Ich wollte das keinem sagen“, verriet der 72-Jährige vergangenes Jahr in der WDR-Talkshow „Kölner Treff“. Zum einen dachte er, dass der sich verschlechternde Zustand nicht auffallen würde. Zum anderen aber habe er keinem „Menschen diese Empathie zugetraut, mir das zu verzeihen, dass ich schwach bin“. Auch Tochter Annalena war in der Show zu Gast: „Als Kind kannte ich Papa nur krank“, verriet die 24-Jährige.

Zweites Leben für Kaiser nach Transplantation

Schließlich war seine Lunge kurz vorm Versagen, Kaiser musste sich im Jahr 2010 einer Lungentransplantation unterziehen. Es dauerte lange, bis Kaiser wieder auf die Beine kam. Aber: „Durch die Transplantation habe ich ein zweites Leben beginnen können“, wie er vor Jahren gegenüber der „Frau im Spiegel“ betonte. „Somit trage ich ein Gefühl von großer Demut in mir – aber auch Verantwortung.“ Die neue Lunge sei ein Geschenk: „Ich habe die Aufgabe und die Pflicht, mit diesem Organ verantwortungsvoll und bewusst umzugehen.“

Unter anderem engagiert er sich seither für das Thema Organspende, ist Botschafter der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Nun kommt ein weiterer Botschafter-Titel hinzu – und der führt ihn nach Sachsen. Genauer: nach Dresden.

In der Elbestadt ist Kaiser dank seiner seit 2003 stattfindenden „Kaisermania“-Konzerte längst ein Publikumsmagnet. Vom 17. Bis 24. August finden dort nun die „World Transplant Games“ (WTG) statt und Kaiser fungiert als Botschafter dieser ganz besonderen Weltmeisterschaft.

Denn wenn im Sommer bis zu 2500 Sportler aus rund 60 Nationen nach Dresden kommen, dann haben sie eines gemeinsam: Sie alle haben Organe transplantiert bekommen „und beweisen, dass trotz Spendeprozess ein Leben mit dem Sport möglich ist“, wie das Rathaus mitteilt.

„World Transplant Games“ in Dresden

Gegründet wurden die WTG 1987. Sommer- und Wintersportarten wechseln sich ab. Teilnehmen können Sportler, denen etwa Leber, Lunge, Niere, Herz oder Knochenmark transplantiert wurden. Die letzten Sommerspiele im Jahr 2023 wurden im australischen Perth ausgetragen. Nun ist Sachsens Landeshauptstadt dran.

Kaiser betont, wie wichtig sportliche Bewegung für ihn nach der Lungentransplantation war: „Sport hat mir nach meiner Transplantation 2010 sehr geholfen, sowohl körperlich als auch mental. Durch regelmäßige Bewegung konnte ich meine Fitness und mein Immunsystem stärken, was für meine Genesung und mein allgemeines Wohlbefinden entscheidend war.“

Nach seiner COPD-Erkrankung war Kaiser auf ein Spenderorgan angewiesen. Seit 2010 lebt er mit einer neuen Lunge. Bild: Carsten Koall/dpa Nach seiner COPD-Erkrankung war Kaiser auf ein Spenderorgan angewiesen. Seit 2010 lebt er mit einer neuen Lunge. Bild: Carsten Koall/dpa

In Dresden werden die Wettkämpfe in insgesamt 17 Sportarten ausgetragen, etwa im Heinz-Steyer-Stadion sowie im Schwimmkomplex Freiberger Platz. Über mangelndes Interesse können die Veranstalter nicht klagen. „Bisher liegen uns 1900 Anmeldungen vor, davon 150 Teilnehmer von Team Deutschland. Damit liegen wir sehr gut im Rennen“, so Gudrun Manuwald-Seemüller, Geschäftsführerin der World Transplant Games 2025 Dresden GmbH.

Tausende Patienten warten in Deutschland auf Organe

Der Bedarf an Spenderorganen ist ungebrochen hoch. Alleine in der Bundesrepublik warten derzeit rund 8400 Patienten auf Spenderorgane, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilt. Laut Deutscher Stiftung Organtransplantation sind es sogar mehr als 8700. „Die Region Ost, zu der auch Sachsen gehört, bildet dabei zwar eine positive Ausnahme“, wird Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) in der WTG-Mitteilung des Dresdner Rathauses zitiert. „Aber wenn man sich den internationalen Vergleich ansieht, ist Deutschland auf den hinteren Plätzen.“

Köpping werbe dafür, „dass sich jede und jeder mit dem Thema auseinandersetzt und eine eigene, selbstbestimmte Entscheidung trifft“. Für die meisten Menschen sei das leichter, wenn sie einen persönlichen oder zumindest einen konkreten Anlass dafür hätten. „Einen solchen Anlass bieten die World Transplant Games.“

Tamara Schwab (2.v.r.) vergangenes Jahr mit den anderen Kandidatinnen des „Miss Germany“-Wettbewerbs. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa Tamara Schwab (2.v.r.) vergangenes Jahr mit den anderen Kandidatinnen des „Miss Germany“-Wettbewerbs. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Übrigens: Als Botschafter ist Kaiser in Dresden nicht allein. Auch die Vize „Miss Germany“, Tamara Schwab, fungiert als Botschafterin für die WTG. Sie erhielt 2021 ein Spenderherz, schrieb danach den Bestseller „Dein Herz, Mein Herz – Wie mir eine Organspende ein zweites Leben schenkte“.

Für Schwab, die auch als Athletin an der Weltmeisterschaft teilnimmt, ist es „so besonders, dass Menschen, ähnliche Geschichten teilen, plötzlich zusammenkommen und gemeinsam das Leben zelebrieren“. Wichtig für sie: „Ich will bewusst meine Geschichte nach außen tragen, da Organspende noch immer sehr stigmatisiert ist und es mit Menschen, die sterbenskrank im Bett liegen, verbunden wird. Es ist einfach auch ein Thema, das jeden treffen kann.“ (phy)