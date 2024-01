Richter verwarnt ersten Blockierer von Dresdner Elbbrücke

Dresden.

Fast zehn Monate nach der Blockade einer Elbbrücke durch die Klimagruppe Letzte Generation ist einer der Teilnehmer am Amtsgericht Dresden zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der Richter sprach gegenüber dem 28-Jährigen eine Verwarnung mit Strafvorbehalt in Höhe von 600 Euro aus, die er im Wiederholungsfall zahlen müsste. Damit wurde der ursprüngliche Strafbefehl über 900 Euro, gegen den der junge Mann aus Jena in Thüringen Einspruch eingelegt hatte, abgemildert - auch weil der Protest vorab angekündigt war.