Ridle Baku nach fast vier Jahren wieder für DFB nominiert

Die guten Leistungen bei RB Leipzig registriert auch Bundestrainer Nagelsmann. Nun gibt es für Außenverteidiger Baku ein Comeback im DFB-Trikot.

Leipzig. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und in Nordirland überraschend den Leipziger RB-Verteidiger Ridle Baku nominiert. Der 27-Jährige kehrt somit nach fast vier Jahren ins DFB-Team zurück. Bisher stehen für ihn vier Einsätze, ein Tor und eine Vorlage im Nationaltrikot zu Buche.

Die DFB-Elf war mit einer enttäuschenden 0:2-Niederlage in der Slowakei in die Ausscheidungsrunde für die WM 2026 gestartet. Durch das folgende 3:1 gegen Nordirland geht Nagelsmann mit seinem Team mit einem Rückstand von drei Zählern auf die Slowakei in den nächsten Doppel-Spieltag. In Sinsheim trifft Deutschland am 10. Oktober (20.45 Uhr/ARD) auf Gruppen-Schlusslicht Luxemburg. Am 13. Oktober (20.45 Uhr/RTL) folgt die Partie in Belfast gegen Nordirland.

Baku hatte mit Nominierung geliebäugelt

Nagelsmann hat auf der Position hinten rechts großen Bedarf, da Kapitän Joshua Kimmich wieder ins defensive Mittelfeld beordert wurde. Zuletzt testete er Neuling Nnamdi Collins gegen die Slowakei. Da Leipzigs Benjamin Henrichs nach seinem Achillessehnenriss an seinem Comeback im Verein arbeitet, wurde nun Baku für den guten Saisonstart mit RB belohnt.

Noch vor einer Woche hatte der Außenverteidiger zur Rückkehr zum DFB gesagt: "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich würde nicht darüber nachdenken. Wir als Verein sind erfolgreich und der Bundestrainer kann die Tabelle lesen und wer alles bei RB Leipzig spielt." (dpa)