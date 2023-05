Riesenschildkröten im Zoo ziehen auf die Sommerwiese

Endlich Sommer: Die drei Aldabra-Riesenschildkröten aus dem Dresdner Zoo sind am Montag erfolgreich in ihr Sommerquartier umgezogen. Die letzten Meter legten Hugo II, III und IV wie jedes Jahr unter Beobachtung von Pflegern und Besuchern selbstständig zurück. Nach einer etwas kühleren ersten Mai-Hälfte sind die aktuellen Tag- und Nachttemperaturen nun ausreichend, um die Besucherlieblinge wieder in ihrer großen Außenanlage zeigen zu können.

Die tropischen Reptilien benötigen ständige Temperaturen von mehr als 20 Grad Celsius, weshalb sie bislang während der kälteren Jahreszeit - etwa ab Ende September - in einer für Besucher nicht einsehbaren Innenanlage verbrachten. "Die große Außenanlage bietet unseren drei Hugos nicht nur ein reichhaltiges Futterangebot, sondern auch einen größeren Bewegungsradius", hieß es. Zudem gibt es dort Schatten- und Sonnenplätze sowie ein kleines Wasserbecken zum Erfrischen. Vor kühleren Nachttemperaturen schützt ein beheizter Stall.

Vor dem Umzug wurden die Tiere wieder gewogen. Demnach ist Hugo IV mit 214 Kilogramm immer noch die schwerste der drei Schildkröten, gefolgt von Hugo III mit 148 Kilogramm. Hugo II hingegen ist mit 107 Kilogramm in dieser Schildkröten-Gewichtsklasse fast schon ein Leichtgewicht.

Nach Angaben des Dresdner Zoos war dies der letzte Umzug auf die Sommerwiese. Die nächste Frühjahrs- und Sommersaison sollen die drei Hugos auf ihrer neuen Anlage im Orang-Utan-Haus verbringen, wo es sowohl ein Innen- als auch ein Außengehege geben wird. Besucher können die drei Schildkröten künftig also das ganze Jahr über besuchen kommen. (dpa)