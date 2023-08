Robert-Schuhmann-Wettbewerb: Startschuss für Ausschreibungen

Zwickau. Die Anmeldung für den traditionsreichen Robert-Schuhmann-Wettbewerb vom 6. bis 16. Juni 2024 in Zwickau ist ab sofort möglich. Noch diese Woche werden die Ausschreibungen für den renommierten Musikwettbewerb an Musikhochschulen in aller Welt verschickt, wie die Stadtverwaltung Zwickau am Mittwoch mitteilte.

Alle vier Jahre kommen Pianisten und Sänger aus der ganzen Welt nach Zwickau, um an dem 1956 gegründeten Wettbewerb teilzunehmen. Höhepunkt ist das Preisträgerkonzert am 16. Juni 2024. Vergeben werden jeweils drei Preise in den Kategorien Klavier, Gesang Damen und Gesang Herren sowie ein Sonderpreis für den besten Liedbegleiter. Die Anmeldung kann bis zum 15. Februar 2024 über die Internetseite des Robert-Schuhmann-Wettberwerbs erfolgen. (dpa)