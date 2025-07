Roboterfußball-WM - Deutsches Team holt Titel

Während in Europa die Frauen ihre Fußball-Europameister suchen, sind die WM-Titel im Roboter-Fußball schon vergeben. In einer Disziplin war ein Team aus Leipzig erfolgreich.

Leipzig. Ein Roboterfußballteam der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig hat sich beim RoboCup in Brasilien einen Weltmeistertitel gesichert. Das Team "Boosted HTWK Robots" besiegte im Finale die chinesischen Konkurrenten "TH-MOS" mit 11:0, wie die Hochschule mitteilte. Ein zweites Team, das wie schon seit 2009 in einer Liga mit humanoiden Robotern antrat, sei im Viertelfinale knapp ausgeschieden.

Beim RoboCup messen sich jedes Jahr Hochschulteams aus aller Welt in verschiedenen Ligen. Laut HTWK traten dieses Jahr in Salvador in Brasilien rund 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 37 Ländern in 250 Teams gegeneinander an. Das Ziel des RoboCups sei es, dass im Jahr 2050 Fußballroboter den amtierenden menschlichen Weltmeister schlagen. (dpa)