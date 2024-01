Rößler: "Tag der Sachsen" 2025 in Sebnitz gesichert

Sebnitz.

Der "Tag der Sachsen" 2025 in Sebnitz wird über den kommunalen Finanzausgleich mit 1,4 Millionen Euro gefördert. Die für ihr traditionelles Kunstblumenhandwerk bekannte Stadt am Rande der Sächsischen Schweiz erhalte damit das Doppelte der früheren Dotierung und zusätzlich sind im Landeshaushalt insgesamt 400.000 Euro eingeplant, wie Landtagspräsident Matthias Rößler als Vorsitzender des Kuratoriums am Donnerstag sagte. Der Freistaat engagiere sich wie 2023 zudem im Bereich Sicherheit, deren Anforderungen erhöht wurden. Rößler geht von einem Einsatz von 1400 bis 2000 Polizisten aus.