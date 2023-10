Rollstuhlfahrer von Transporter erfasst: Schwer verletzt

Dresden.

Beim Zusammenstoß eines Transporters mit einem Elektrorollstuhl in Dresden ist am Dienstagnachmittag ein 89-Jähriger schwer verletzt worden. Der Rollstuhlfahrer sei auf dem Fahrradstreifen auf dem Dr.-Külz-Ring in die falsche Richtung gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein aus einer Ausfahrt abbiegender Transporter habe den Mann erfasst. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Verkehrsader im Zentrum Dresdens mehrere Stunden voll gesperrt. Zuvor berichteten die "Dresdner Neuesten Nachrichten". (dpa)