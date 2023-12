Rose lobt deutsches Nachwuchskonzept

Die Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball steht bisweilen arg in der Kritik. Für Leipzigs Trainer Marco Rose beweist der Erfolg der U17 etwas ganz anderes.

Leipzig.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose hat aufgrund der erfolgreichen U17-WM eine Lanze für die Nachwuchsarbeit in Deutschland gebrochen. "Es ist noch nicht lange her, dass unser Nachwuchs am Boden lag und wir Riesen-Probleme hatten. Jetzt hat man die Chance auf zwei Titel", sagte der 47-Jährige. "Das zeigt, dass die Dinge doch nicht so schlecht sind. Man sollte nicht immer alles in Schutt und Asche legen."