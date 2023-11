Rose stärkt Nagelsmann: Nationalspieler sind in der Pflicht

Leipzig.

Nach den enttäuschenden Auftritten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei und Österreich hat sich RB Leipzigs Trainer Marco Rose vor Julian Nagelsmann gestellt und die Spieler in die Pflicht genommen. "Das fühlt sich gerade alles nicht gut an. Das empfinden wir glaube ich alle. Ich glaube, dass dort in erster Linie die Jungs in der Pflicht sind, das besser zu machen", sagte Rose.