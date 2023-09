Rose zur CL-Auslosung "Endlich mal wieder Manchester"

Leipzig. Marco Rose konnte über das erneute Aufeinandertreffen in der Champions League mit Manchester City nur schmunzeln. "Meine erste Reaktion war direkt in die Staffgruppe: endlich mal Manchester", meinte der Cheftrainer von RB Leipzig am Tag nach der Auslosung der Gruppe G mit Titelverteidiger Man City, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern. "Nicht nur für Leipzig, sondern auch für mich, denn mit Gladbach hatte ich auch schon Manchester als Gegner gehabt", erklärte Rose.

Nun ein erneuter Versuch gegen seinen einstigen Schützling Erling Haaland und gegen den Ex-Leipziger Josko Gvardiol, der unmittelbar vor Saisonbeginn für 90 Millionen Euro Ablöse plus Bonus zum Team von Pep Guardiola wechselte. "Gegen Manchester werden wir es wieder probieren, auch mal ein Spiel für uns zu entscheiden", betonte Rose, nachdem es im März 0:7 im Etihad Stadium hieß. "Wir haben eine richtige Dusche bekommen", meinte Rose. In Bern auf Kunstrasen erwarte er "andere Bedingungen, an die wir uns anpassen müssen", in Belgrad "ein unfassbar heißes Publikum". (dpa)