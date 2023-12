Roth würdigt Emmerlich als "Künstler mit großem Herz"

Berlin/Dresden.

Aus Sicht von Kulturstaatsministerin Claudia Roth verliert Deutschland mit dem Tod von Gunther Emmerlich "einen großen Künstler mit einem großen Herz". Der Sänger und Entertainer war am Dienstag unerwartet im Alter von 79 Jahren in Dresden an Herzversagen gestorben. "Der stimmgewaltige Opernsänger und sympathische Entertainer galt als Legende des DDR-Fernsehens, der auch im wiedervereinten Deutschland ein Millionenpublikum erreichte", sagte die Grünen-Politikerin in einer Mitteilung. Seine unverwechselbare Stimme, seine herausragende Präsenz und sein feiner Sinn für Humor werden laut Roth in Erinnerung bleiben. (dpa)