Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild). Bild: Christiane Raatz/dpa-Zentralbild/dpa
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild). Bild: Christiane Raatz/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.

Dresden.

Die Rotop Pharmaka GmbH investiert einen zweistelligen Millionenbetrag, um ihre Produktions- und Entwicklungskapazitäten für Radiopharmaka am Standort Dresden-Rossendorf auszubauen. Das Investitionspaket entspreche in etwa dem zweifachen Jahresumsatz und markiere den Beginn der nächsten Wachstumsphase, teilte das Unternehmen mit. Genaue Summen wurden nicht genannt. Am Freitagnachmittag will Rotop das 25-jährige Firmenjubiläum begehen. 

Hochautomatisierte Produktion für Radiopharmaka

Geplant ist der Bau von zwei hochautomatisierten Fabriken für diagnostische und therapeutische Radiopharmaka, die ab 2028 schrittweise den Betrieb aufnehmen sollen. Radiopharmaka sind radioaktiv markierte Arzneimittel, die zur Diagnostik oder Therapie von Krankheiten eingesetzt werden.

"Wir investieren hier in Rossendorf in das größte Radiopharmaka-Projekt, das es in Deutschland derzeit gibt." Es sei gleichzeitig das größte Investitionsprogramm der Unternehmensgeschichte, erklärte Geschäftsführer Jens Junker. Diese Größenordnung schaffe man nicht allein. Ohne starke Partner aus privatem Kapital, aus der öffentlichen Hand, aus Verbänden und ohne die Expertise der Belegschaft wäre ein solcher Schritt nicht möglich. Aktuell sind bei Rotop 230 Mitarbeiter aus 15 Ländern beschäftigt.

Radiopharmaka für eine Million Patienten pro Jahr 

Nach eigenen Angaben können mit den in Dresden hergestellten Radiopharmaka pro Jahr rund eine Million Patienten versorgt werden. Die Radiopharmaka werden für diagnostische Anwendungen in den Bereichen Funktions- und Krebsdiagnostik eingesetzt und an Kunden in Deutschland, Europa und den Vereinigten Staaten geliefert. Die steigende Nachfrage führe inzwischen zu räumlichen Engpässen am Standort, hieß es. 

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) teilte mit Blick auf das Jubiläum mit, Rotop stehe seit 25 Jahren für sächsische Spitzenforschung, unternehmerischen Mut und bahnbrechende Innovation. "Die Fortschritte in der Nuklearmedizin zeigen, wie sehr wissenschaftliche Exzellenz unser Land voranbringt und konkret Leben verbessert." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
15:40 Uhr
3 min.
BMW investiert Millionen - Leipziger Werk rüstet für Zukunft
Werkleiterin Petra Peterhänsel und Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic (M) mit OB Burkhard Jung. Das Leipziger BMW-Werk soll modernisiert und erweitert werden.
Das BMW-Werk Leipzig feiert 20 Jahre Produktion - und stellt die Weichen für die Zukunft: Der Autobauer plant, einen dreistelligen Millionenbetrag in den Standort zu investieren.
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
28.10.2025
4 min.
Globalfoundries investiert 1,1 Milliarden Euro in Expansion
Bundeskanzler Friedrich Merz hat den Chiphersteller Globalfoundries in Dresden besucht.
Mit seinem Projekt "Sprint" will Chiphersteller Globalfoundries in Dresden seine Produktion beschleunigen. Der Bundeskanzler ist dabei, als die Pläne vorgestellt werden
Mehr Artikel