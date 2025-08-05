Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Rückkehr des Sommers zum Ferienende kündigt sich an. (Archivbild)
Die Rückkehr des Sommers zum Ferienende kündigt sich an. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Rückkehr des Sommers zum Ferienende
Der Sommer war bislang ziemlich verregnet. Zum Ende der großen Ferien kommt das Badewetter zurück.

Leipzig.

Zum Ende der Sommerferien kehrt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der Sommer zurück. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es bereist am Donnerstag mit Temperaturen von 25 bis 28 Grad deutlich wärmer. Nennenswerte Niederschläge sind dann auch nicht mehr zu erwarten. Zum Wochenende wird nach DWD-Angaben die 30-Grad-Marke geknackt. Die Nächte versprechen aber mit bis zu 17 Grad noch Abkühlung. 

Bislang waren die Sommerferien für viele Menschen in den drei Bundesländern ins Wasser gefallen. Alleine in Sachsen waren im Juli 117 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen und damit 70 Prozent mehr als im Mittel der Vergleichsperiode von 1961 bis 1990. An 15 bis 20 Tagen hatte es laut DWD geregnet. (dpa)

