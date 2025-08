Rückreisewelle startet nächste Woche in Ostdeutschland

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rückt das Ferienende näher. Während der Rückreisewelle kommende Woche dürfte es auf den Autobahnen wieder voll werden.

Berlin.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steht die letzte Ferienwoche bevor. Damit nehme der Rückreiseverkehr auf den Autobahnen deutlich zu, teilte die bundeseigene Autobahn-Gesellschaft mit. Insbesondere am letzten Ferienwochenende am 9. und 10. August sei mit einem hohen Verkehrsaufkommen in den drei Bundesländern zu rechnen, hieß es.