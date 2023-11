Rückschlag für Halle im Kampf gegen den Abstieg: 2:3 in Verl

Verl. Der Hallesche FC musste im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag hinnehmen. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic verloren am Samstag ihr Gastspiel beim SC Verl trotz Führung mit 2:3 (2:3). Dominic Baumann hatte die Rot-Weißen bereits nach vier Minuten in Führung geschossen. Doch die Gastgeber wandelten durch Nicolas Sessa (17. Foulelfmeter), Torge Paetow (26.) und Oliver Batista Meier (43.) den Rückstand in ein 3:1 um. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Enrique Lofolomo der Anschlusstreffer. Durch die achte Saisonniederlage droht den Hallensern der Absturz in die Abstiegszone.

Dabei begannen die Gäste stark. Nach Flanke von Lofolomo verwertete Baumann die erste Chance der Hallenser zu seinem zehnten Saisontreffer. Die Verler setzten danach den HFC massiv unter Druck. Halles Keeper Moritz Schulze reagierte beim Kopfball von Maximilian Wolfram (14.) großartig, war aber beim verwandelten Foulelfmeter von Sessa machtlos. Nach dem Pfostenschuss von Marl Corboz (19.) schoss Paetow (26.) die Hausherren in Front. Die Gäste verstärkten danach ihre Offensivbemühungen, kassierten aber den dritten Gegentreffer durch Batista Meier. Lofolomo hielt mit seinem Kopfball zum 3:2 die Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn am Leben.

Auch nach dem Seitenwechsel setzte zunächst Halle die Akzente. Baumann (59.) verfehlte mit seinem Kopfball das Tor nur knapp. Verls Torhüter Luca Unbehaun wehrte den Schuss von Tunay Deniz (63.) mit großer Mühe ab. Zwei Minuten später landete der Freistoß von Deniz am Innenpfosten. Die Verler blieben aber stets gefährlich. Corboz (78.) traf ebenfalls nur den Pfosten. Fabio Gruber (83.) scheiterte am glänzend reagierenden HFC-Keeper Schulze. Fünf Minuten vor dem Abpfiff vergab Sebastian Zielenecki die letzte Chance auf den Ausgleich. Sein Kopfball rauschte nur um Zentimeter am gegnerischen Kasten vorbei. (dpa)