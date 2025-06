Rückspiel in Havelse: Lok Leipzig kämpft um den Aufstieg

Das Hinspiel endete 1:1, für Lok Leipzig ist noch alles drin. Beim TSV Havelse geht es um den Aufstieg in die 3. Liga.

Der 1. FC Lok Leipzig spielt um die Rückkehr in den Profi-Fußball nach über 25 Jahren. Der Meister der Regionalliga-Nordost tritt am Sonntag (13.30 Uhr/MDR und Magentasport) beim Nord-Champion TSV Havelse an. Das erste Aufeinandertreffen in Leipzig endete 1:1.