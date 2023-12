Ruhiges Winterwetter erwartet - frostige Temperaturen

Dresden. Minusgrade und leichter Schneefall erwartet die Menschen in Sachsen am Freitag. Dabei bleibt es den Tag über bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Demnach schneit es am Vormittag gebietsweise leicht. Am Nachmittag kommt es nur noch im Erzgebirge zu Schneefall, sonst bleibt es niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 2 und 0 Grad. Nachts bleibt es bewölkt, zeitweise tritt leichter Schneefall auf. Streckenweise wird es laut DWD glatt auf den Straßen. Es kühlt deutlich ab - auf Temperaturen zwischen minus 4 und minus 8 Grad.

Am Samstag wird es weiterhin bedeckt, vor allem im Bergland schneit es zeitweise. Die Temperaturen liegen zwischen minus 4 und minus 1 Grad, im Bergland ist es etwas kälter. In der Nacht zu Sonntag halten sich die Wolken am Himmel, leichter Schneefall wird erwartet. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus 4 und minus 6 Grad, im Bergland bis minus 10 Grad. (dpa)