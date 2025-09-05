Rund 1,1 Millionen Euro Schaden nach Feuer in Görlitz

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Bewohnerin erlitt laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung. (Symbolbild)
Eine Bewohnerin erlitt laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
In einem Gebäude mit Wohnungen, einem Supermarkt, einer Apotheke und einem Tierfutterladen bricht am Abend in Görlitz ein Feuer aus. Es gibt eine Verletzte, der Schaden ist groß.

Görlitz.

Ein Brand hat in Görlitz einer ersten Schätzung zufolge einen Schaden von rund 1,1 Millionen Euro angerichtet. Das Feuer brach am Donnerstagabend in einem Gebäude aus, in dem neben Wohnungen auch ein Supermarkt, eine Apotheke und ein Tierfuttergeschäft untergebracht sind, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung und der Strom wurde abgeschaltet. Die Feuerwehr sei erst etwa eineinhalb Stunden nach Brandausbruch alarmiert worden. 

Die Flammen waren laut Polizei schnell gelöscht. Allerdings seien die Waren in dem Supermarkt verrußt und die Kühlketten in der Filiale und in der Apotheke unterbrochen worden, weshalb der Schaden so hoch beziffert werde. Am Gebäude selbst entstand demnach ein Schaden von 60.000 Euro. 

Zudem erlitt eine Bewohnerin eine leichte Rauchgasvergiftung. Weitere Verletzte gab es nicht. Wo das Feuer ausbrach, war zunächst nicht klar. Die Brandursache wird noch untersucht. (dpa)

