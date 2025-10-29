Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
3.000 Jahre alte Siedlungsreste werden derzeit bei Bad Düben untersucht.
3.000 Jahre alte Siedlungsreste werden derzeit bei Bad Düben untersucht. Bild: Sebastian Willnow/dpa
3.000 Jahre alte Siedlungsreste werden derzeit bei Bad Düben untersucht.
3.000 Jahre alte Siedlungsreste werden derzeit bei Bad Düben untersucht. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Rund 3.000 Jahre altes Gräberfeld bei Wellaune entdeckt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Wellaune ist eine rund 3.000 Jahre alten Siedlung freigelegt worden. Für Archäologen bietet sich ein Blick in die Handwerkskunst und die Bestattungssitten der Menschen in der späten Bronzezeit.

Wellaune.

Archäologen haben in Wellaune in Nordsachsen eine rund 3.000 Jahre alte Siedlung und ein Gräberfeld der späten Bronzezeit gefunden. Die Entdeckung wurde bei Vorarbeiten zu einer dort geplanten Ortsumgehung gemacht.

Rituelle Brandbestattungen

"Auf einer Fläche von 3.000 Quadratmetern wurde ein Urnengräberfeld mit 37 Brandbestattungen freigelegt", sagte Grabungsleiterin Kathrin Balfanz. Die Urnen seien teils von Steinen oder Steinbetten umfasst. Um sie herum habe man Beigefäße wie Becher und Schalen für Getränke und Speisen gefunden. "Einige Gefäße wurden offenbar bei den Bestattungsritualen absichtlich zerschlagen, andere sind vollständig erhalten", sagte Balfanz. 

Siedlung gibt Einblick in das Alltagsleben 

In unmittelbarer Nähe des Gräberfeldes gab es eine Siedlung. Die bisherigen Funde auf der rund 5.000 Quadratmeter großen Fläche sind ebenfalls rund 3.000 Jahre alt. "Im Boden zeichnen sich deutlich die Grundrisse mehrerer Häuser ab. Daneben fanden sich Siedlungsgruben, Vorratsgruben und zahlreiche Pfosten- und Zaunstrukturen", sagte Balfanz. "Reste von Verhüttungsöfen gehören offenbar in eine jüngere Nutzungsphase, die zeitlich noch genauer bestimmt werden muss." 

Die Funde erlaubten es den Archäologen, das Alltagsleben, die Handwerkstradition und die Bestattungssitten der Menschen vor 3.000 Jahren besser zu verstehen. Die Grabungen laufen seit Mai mit einem ein fünf- bis zehnköpfigen Team, das Ende ist für das Frühjahr 2026 geplant. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
2 min.
2.200 Jahre alte Goldmünze in Sachsen entdeckt
Die gefundene Goldmünze ist kleiner als ein Centstück.
Sie ist kleiner als ein Centstück und wiegt gerade mal zwei Gramm: Dennoch gilt der Fund als Sensation. Eine bei Leipzig entdeckte keltische Goldmünze gilt als ältestes Münzstück des Freistaats.
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
10:33 Uhr
1 min.
Weihnachtsbaum für Leipzig kommt erneut aus dem Vogtland
Der Weihnachtsbaum für Leipzig kommt erneut aus dem Vogtland. (Archivbild)
Eine 21 Meter hohe Fichte aus dem Vogtland wird zum Mittelpunkt des Leipziger Weihnachtsmarktes. Mehr als 3.000 Lichter und 300 Kugeln zieren den Baum.
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel