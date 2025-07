Rund 38.000 Menschen besuchen Bautzener Theatersommer

Das Deutsch-Sorbische Volkstheater zieht nach dem Bautzener Theatersommer eine rundum zufriedene Bilanz der Spielzeit. Für die neue Saison stehen schon die nächsten Produktionen in den Startlöchern.

Bautzen. Rund 38.000 Menschen haben in diesem Jahr den Bautzener Theatersommer besucht. Wie das Deutsch-Sorbische Volkstheater mitteilte, war die Freiluft-Produktion "Alice im Wunderland" mit 35 ausverkauften Vorstellungen das Herzstück des Sommers. 35.629 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das Stück.

Weitere 844 Gäste besuchten die Burgfilmnächte, 1.490 Zuschauer kamen zu Vorstellungen im Theatergarten. Im kommenden Jahr soll "Spuk von draußen" auf dem Spielplan stehen.

Mit dem Theatersommer endet auch die Spielzeit 2024/2025, in der das Theater bei 748 Veranstaltungen 121.370 Gäste begrüßte. "Diese Spielzeit war geprägt von großer Vielfalt und lebendiger Zweisprachigkeit", sagte Intendant Lutz Hillmann. Mit einem internationalen Theatertreffen, Gastspielen in Bukarest und Santiago de Compostela sowie 27 Premieren habe man das Publikum im In- und Ausland bewegt. "Es war eine Spielzeit, die zeigte, wie lebendig und verbindend Theater sein kann."

Die neue Spielzeit soll bereits Ende August beginnen. (dpa)