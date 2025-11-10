Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Tanz- und Theaterfestival euro-scene Leipzig zieht eine positive Bilanz - mehr als 95 Prozent Auslastung. (Archivbild)
Das Tanz- und Theaterfestival euro-scene Leipzig zieht eine positive Bilanz - mehr als 95 Prozent Auslastung. (Archivbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Rund 4.100 Besucher bei Tanz- und Theaterfestival
Mehr als 95 Prozent Auslastung und erstmals eine ausverkaufte Oper: Das Tanz- und Theaterfestival euro-scene Leipzig zieht eine positive Bilanz.

Leipzig.

  Das Tanz- und Theaterfestivals euro-scene Leipzig haben in diesem Jahr rund 4.100 Menschen besucht. Mit einer Auslastung von mehr als 95 Prozent beim Bühnenprogramm zieht das Festival insgesamt eine äußerst positive Bilanz, teilten die Veranstalter mit. "Dass alle Programmpunkte  weitgehend ausverkauft waren – erstmals sogar die Oper Leipzig – zeigt, wie lebendig und relevant dieses Festival für Stadt und Publikum auch im 35. Jahr bleibt", sagte Festivalleiter Christian Watty.

Künstlerinnen und Künstler aus mehr als 16 Ländern waren vom 4. bis 9. November bei den 33 Veranstaltungen auf der Bühne. (dpa)

