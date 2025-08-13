Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Viele Lehrer und Lehrerinnen in Deutschland arbeiten in Teilzeit. (Symbolbild)
Viele Lehrer und Lehrerinnen in Deutschland arbeiten in Teilzeit. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Viele Lehrer und Lehrerinnen in Deutschland arbeiten in Teilzeit. (Symbolbild)
Viele Lehrer und Lehrerinnen in Deutschland arbeiten in Teilzeit. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Sachsen
Rund 40 Prozent Teilzeitquote bei Lehrkräften in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Besonders Lehrerinnen arbeiten oft in Teilzeit - das zeigt eine aktuelle Statistik. Doch es gibt große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Wo steht Sachsen?

Dresden/Wiesbaden.

An Sachsens allgemeinbildenden Schulen arbeiten deutlich mehr Lehrkräfte in Teilzeit als in den benachbarten Bundesländern. Die Quote lag im Schuljahr 2023/24 bei 40,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In Thüringen (23,0 Prozent), Sachsen-Anhalt (23,1) und Brandenburg (29,3) war der Teilzeitanteil jeweils deutlich niedriger. 

Bundesweit erreichte die Quote den Statistikern zufolge mit 43,1 Prozent einen neuen Höchststand. Im Bundesländer-Vergleich hatten 2023/2024 Hamburg (55,0 Prozent), Bremen (52,2 Prozent) und Baden-Württemberg (50,1 Prozent) die meisten Teilzeit-Lehrer.  

Im Vergleich zu anderen Branchen liegt die Teilzeitquote bei Lehrkräften den Angaben zufolge überdurchschnittlich hoch. Über alle Wirtschaftsbereiche hinweg arbeiteten demnach 30,9 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
13.08.2025
3 min.
Verbraucherpreise steigen auch im Juli um 2,0 Prozent
Viele Lebensmittel waren im Juli teurer als ein Jahr zuvor. (Symbolbild)
Das Leben in Deutschland hat sich im Juli ebenso stark verteuert wie im Juni. Die Teuerungswelle ist nach Einschätzung von Volkswirten vorbei. Doch die jüngsten Zahlen haben einen Schönheitsfehler.
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
14.08.2025
2 min.
Mehr als 27.000 Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt
Die meisten jüngeren Kinder werden bei Unfällen im Auto verletzt oder getötet. (Symbolbild)
Mit dem Fahrrad, zu Fuß oder im Auto der Eltern: Tausende Kinder werden jährlich im Straßenverkehr verletzt oder kommen ums Leben. Insbesondere der Weg zur Schule birgt Gefahren.
Mehr Artikel