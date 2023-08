Rund eine halbe Tonne Kokain in Bananenkisten gefunden

Leipzig. In zwei auf die Reifung von Früchten spezialisierten Betrieben in Sachsen sind insgesamt über 480 Kilogramm Kokain sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt wegen Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, wie das Landeskriminalamt in Dresden am Dienstag mitteilte. Das Kokain habe einen Wert in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags.

Der mehrtägige Großeinsatz war am vergangenen Donnerstag durch zwei verdächtige Päckchen auf einer Palette mit Bananenkisten in der Edeka-Fruchtreiferei in Borna (Landkreis Leipzig) ausgelöst worden. Den Angaben nach wurden dort mehr als 280 Kilogramm der Drogen, in je ein-Kilogramm-Ziegeln verpackt, sichergestellt - und weitere gut 200 Kilogramm in ebensolcher Form aus dieser Lieferung in einer anderen Firma.

Laut LKA unterstützten die Betreiber der Fruchthöfe den mehrtägigen Einsatz, an dem auch der Zoll beteiligt war. (dpa)