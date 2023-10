Rund zwei Dutzend Schafe vom Wolf gerissen

Bautzen.

Rund zwei Dutzend Schafe sind im Landkreis Bautzen vermutlich von einem oder mehreren Wölfen gerissen worden. Alleine in Lauske wurden in der Nacht zu Mittwoch nach ersten Informationen etwa 20 Schafe getötet, wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte. In Cosul wurden zwei trächtige Schafe und in Schönberg eine Ziege und zwei Schafe, darunter ein wertvoller Zuchtbock, gerissen. In allen Fällen werden derzeit durch die Fachstelle Wolf des Freistaates Rissgutachten angefertigt.