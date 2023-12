Russisches Generalkonsulat in Leipzig geschlossen

Leipzig.

Das russische Generalkonsulat in Leipzig ist geschlossen. Das hat eine Sprecherin der russischen Botschaft in Berlin am Dienstag auf Anfrage bestätigt. Mit Anliegen sollten sich die Menschen an die konsularische Abteilung der Botschaft in Berlin wenden. Zuvor hatte die "Sächsische Zeitung" berichtet. Demnach ist das Generalkonsulat in Leipzig seit 20. November geschlossen.