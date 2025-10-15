Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ryanair fliegt weiter nicht nach Dortmund, Dresden, Leipzig
Ryanair fliegt weiter nicht nach Dortmund, Dresden, Leipzig Bild: Thomas Banneyer/dpa
Ryanair fliegt weiter nicht nach Dortmund, Dresden, Leipzig
Ryanair fliegt weiter nicht nach Dortmund, Dresden, Leipzig Bild: Thomas Banneyer/dpa
Sachsen
Ryanair fliegt weiter nicht nach Dortmund, Dresden, Leipzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ryanair stört sich seit Monaten an der deutschen Luftverkehrssteuer und anderen Kosten. Zuletzt kürzte die Airline daher ihr Angebot aus Deutschland - und behält diesen Kurs nun bei.

Berlin.

Die irische Fluggesellschaft Ryanair wird die Flughäfen in Dortmund, Dresden und Leipzig auch in den kommenden Monaten nicht anfliegen. Das teilte die Airline in Berlin mit. Die drei Flughäfen werden bereits seit einigen Monaten nicht mehr von Ryanair angeflogen. 

Die irische Fluggesellschaft teilte zudem mit, dass sie im Winterflugplan in Deutschland weniger Sitzplätze anbieten wird als in der vorherigen Saison. Den genauen Unterschied bezifferte Ryanair zunächst nicht. 

Kritik an Standortkosten in Deutschland

Die Entscheidung, in Deutschland weniger zu fliegen, sei eine "direkte Folge des anhaltenden Unvermögens der Bundesregierung, die hohen Zugangskosten in Deutschland zu senken", teilte die Airline mit. Unter anderem habe die Bundesregierung die Luftverkehrssteuer nicht gesenkt. "Die exorbitante Luftverkehrssteuer, in Kombination mit den stark gestiegenen Flugsicherungs-, Sicherheits- und Flughafengebühren, hat die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Vergleich zu anderen EU-Ländern erheblich geschwächt", teilte Ryanair mit. 

Ryanair beklagt sich wie auch andere Fluggesellschaften sowie die Flughafenleitungen seit Monaten über die Kosten für den Luftverkehr in Deutschland. "Ohne ein sofortiges Eingreifen wird Deutschland bis zum Sommer 2026 weiter hinter anderen, wettbewerbsfähigeren europäischen Länder zurückfallen", teilte Ryanair dazu mit. 

Für den Fall einer Senkung der Luftverkehrssteuer hält Ryanair eine Verdopplung des eigenen Passagieraufkommens in Deutschland auf 34 Millionen Fluggäste pro Jahr für möglich. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:30 Uhr
2 min.
Medaille sicher: Deutsche Frauen stehen im EM-Halbfinale
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg.
Jetzt fehlen den deutschen Frauen nur noch zwei Siege bis zum EM-Titel im Tischtennis. Eine Medaille ist Annett Kaufmann und Co. aber auch nach dem Sieg gegen Schweden nicht mehr zu nehmen.
Von Christoph Ulrich
2 min.
14:36 Uhr
2 min.
Ein Abgang bei Porsche, der Volkswagen wieder auf Erfolgskurs bringen kann
Meinung
Redakteur
Soll sich auf den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen konzentrieren: Oliver Blume.
Oliver Blume gibt den Chefposten bei Porsche ab. Jetzt heißt es für ihn wohl: Volkswagen pur. Welche Aufgaben er jetzt angehen muss.
Christoph Ulrich
15.10.2025
2 min.
Ryanair kürzt Angebot in Deutschland erneut
Ryanair fliegt weiter nicht nach Dortmund, Dresden, Leipzig
Ryanair stört sich seit Jahren an der deutschen Luftverkehrssteuer und anderen Kosten. Zuletzt kürzte die Airline daher ihr Angebot aus Deutschland - und behält diesen Kurs nun bei.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
24.09.2025
4 min.
Kosten zu hoch: Verzichtet Lufthansa auf Verbindungen zu Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden?
Sind Lufthansa-Maschinen künftig nicht mehr in Dresden und Leipzig/Halle zu sehen?
Schon lange sorgen die hohen Standortkosten deutscher Flughäfen für Zoff. Auch Sachsen steht auf der Streichliste. Nun schaltet sich der Boss von Lufthansa ein und warnt. Auch der BDL übt Kritik.
Patrick Hyslop
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel